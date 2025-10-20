Fenerbahçe’nin eski sol beki Reto Ziegler, yıllar sonra döndüğü İstanbul’da Ekol Sports’a özel açıklamalarda bulundu. İsviçreli eski futbolcu, Türkiye’ye dönmenin kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirterek, “Çok güzel geri dönmek, çok özlemiştim. Eşime ve iki küçük kızıma bu harika şehri göstermek istedim” dedi.

Ziegler, Fenerbahçe’de geçirdiği ilk dönemin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, “Ben aslında devam etmek istiyordum, Aziz Yıldırım da kalmamı istiyordu ama Juventus’ta bazı sorunlar yaşanmıştı. O yüzden transfer süreci karmaşık hale geldi ve ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

“Zor günlerde karakterimizi gösterdik”

2011–2012 sezonundaki zorlu süreçlere değinen Ziegler, o dönemde Fenerbahçe camiasının büyük bir dayanışma gösterdiğini anlattı:

“Çok zor bir seneydi. Başkanımız cezaevindeydi, taraftarlarımız ise her zaman arkamızdaydı. Biz de sahada hile yapan bir takım olmadığımızı göstermek istiyorduk. O sezon Galatasaray derbisinde gol atmıştım, maç unutulmazdı.”

“Galatasaray maçı jestim yanlış anlaşıldı”

Derbi sonrası yaşanan olaylara da değinen İsviçreli futbolcu, taraftarlara yaptığı jestin yanlış anlaşıldığını söyledi:

“O golün ardından yaptığım hareket kötü niyetli değildi. Sadece kanımın sarı-lacivert aktığını göstermek istemiştim. Galatasaray taraftarına yönelik bir hareket değildi. Fenerbahçe’ye olan bağlılığımı göstermek istedim.”

“Lefter’in cenazesinde en önde yürümek çok özeldi”

Ziegler, Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in vefatı sonrasında yaşadığı duygusal anları da paylaştı:

“O sezon çok zorlu olaylar yaşadık ve Lefter’i kaybettik. Emre ve Volkan bana, ‘Sen yenisin ama gel birlikte gidelim’ dediler. Cenazede en önde taşıdım. O günü hiç unutmuyorum, çok özel bir andı.”

“Böyle büyük bir kulübe bir anda gelmek olmaz”

Fenerbahçe’de teknik direktörlük hedefiyle ilgili soruya da yanıt veren Ziegler, “Fenerbahçe’nin hocası olmak müthiş bir şey” diyerek geleceğe dair hedeflerini paylaştı:

“Adım adım gitmek gerekiyor, böyle büyük bir kulübe bir anda gelmek olmaz. Benim de hedefim yükselmek, tecrübe kazanmak ve zamanı geldiğinde Fenerbahçe’nin teknik direktörü olmak. Bu kulüp saha dışında bizim için her şeyi yapıyordu, biz de sahada en iyisini vermek zorundaydık.”

“Taraftarlara sevgilerimi gönderiyorum”

Fenerbahçe taraftarına özel mesaj gönderen Ziegler, kulübe ve taraftara duyduğu özlemi dile getirdi:

“Taraftarlar maçtan önce adımı söylediklerinde tribünlere gidip onlarla olmak gurur vericiydi. Kalbim hâlâ sarı-lacivert atıyor. Onları çok özledim ve her zaman mutluluklar diliyorum.”