Juventus formasıyla İtalya’da parlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, UEFA’ya verdiği özel röportajda hem 10 numaralı formayı giymenin anlamını hem de Real Madrid maçı öncesindeki duygularını anlattı.

Yıldız, Juventus’un tarihiyle gurur duyduğunu belirterek, “İlk başta ‘Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?’ diye düşündüm. Ama sonra buna fazla önem vermedim. Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar” dedi.

“Sadece kendime odaklanıyorum”

Genç yıldız, Avrupa’nın en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilmesinin kendisini motive ettiğini ancak kıyaslamalardan hoşlanmadığını dile getirdi:

“Bu büyük bir motivasyon ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Sadece kendime bakıyorum.”

“Dünya yıldızlarıyla aynı sahada olmak gurur verici”

Kenan Yıldız, futbolun en büyük isimleriyle aynı seviyede mücadele etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi:

“Çocukken hep orada olmayı hayal ederdim. Şimdi başrol oyuncularının arasında benim de adım geçiyor. Bu büyük bir gurur ve muazzam bir duygu.”

“Bernabéu’da oynamak çocukluk hayalimdi”

Real Madrid karşılaşması öncesi heyecanını gizlemeyen genç futbolcu, Santiago Bernabéu’da sahaya çıkmanın kendisi için bir rüya olduğunu belirtti:

“Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Dünyanın en güzel statlarından biri ve orada oynamak bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir kulüple karşılaşmak tek kelimeyle inanılmaz.”

“Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum”

Yıldız, Juventus efsanesi Alessandro Del Piero ile sık sık kıyaslanmasına da yanıt verdi:

“10 numaralı forma her çocuğun hayalidir. Böyle bir kulüpte bu formayı giymek harika bir duygu. Ama Del Piero bir efsane, kariyerini bitirdi; ben ise daha yeni başlıyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. O, her zaman hayran olduğum biri ve onun formasını giydiğim için gurur duyuyorum.”

“Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum”

Sahada numaradan çok performansın belirleyici olduğunu vurgulayan Kenan Yıldız, hedefinin her zaman daha iyisini yapmak olduğunu söyledi:

“Numara oynamaz, futbolcu oynar. Ben de her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam eder.”