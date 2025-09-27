Edirne’nin simgesi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii’nin kubbesi için gündeme gelen restorasyon projesi mahkeme kararıyla durduruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bilim Kurulu’nca üç kez reddedilmesine rağmen Yüksek Kurul’dan onay alan proje, Edirne İdari Mahkemesi’ne taşınmış ve dava süreci başlatılmıştı. Mahkeme, projenin uygulanması halinde tarihi yapıda “telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.

Restorasyon projesi tepki topladı

Edirne İdari Mahkemesi kararında, Selimiye Camii’nin ana kubbesi, yarım kubbeleri ve harim kısmına yönelik onaylanan proje dosyasıyla ilgili tüm bilgi ve belgelerin Yüksek Kuruldan talep edilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca projenin hangi aşamada olduğuna ve tamamlanıp tamamlanmadığına dair ayrıntılı bilgi istedi.

“16. yüzyıla dönüş” başlığı altında Selimiye Tahkik ve Tetkik Kurulu tarafından gündeme getirilen restorasyon projesi, restoratörler, sanat tarihçileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından tarihi dokuya aykırı bulunarak eleştirildi. Uzmanlar, projenin uluslararası restorasyon ilkelerine uymadığını savunurken, bir vatandaş da dava açarak projenin iptalini istedi.

Selimiye Camii’nde yapılması planlanan restorasyon sosyal medyada geniş yankı buldu. Binlerce kişi projeye tepki gösterirken, durdurulması için imza kampanyası düzenlenmişti.