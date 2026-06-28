Geleneksel lezzetlerin başında gelen aşure, özenle hazırlanan malzemelerin dev tencerelerde kaynatılmasıyla sofralardaki yerini alıyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan bu lezzet, kapı kapı dolaşılarak komşularla bölüşülüyor. Ne var ki, dağıtım aşamasında pratiklik sağlaması amacıyla tercih edilen bazı yöntemler, fayda sağlamak yerine insan sağlığını riske atabiliyor. Gıda mühendisleri, özellikle sıcak gıdaların temas ettiği yüzeyler konusunda vatandaşların çok daha bilinçli hareket etmesi gerektiğine işaret ediyor.

PLASTİK VE ALÜMİNYUM KAPLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Bulaşık çıkmaması ve kolay taşınabilmesi amacıyla tek kullanımlık plastik ya da alüminyum kaselerin kullanımı oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak bu masum görünen tercih, sinsi bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, 60-65 derecenin üzerindeki sıcak gıdaların plastik ve alüminyum yüzeylerle kesinlikle temas etmemesi gerektiğini belirterek bu durumun yol açabileceği tahribata dikkat çekti. İçeriğindeki yoğun malzeme, asit ve şeker dengesiyle yüksek sıcaklıkta bu kaplara konulan aşure, kaplardaki kimyasal maddelerin doğrudan gıdaya geçmesine neden oluyor. Böylece şifa dağıtmak istenirken ağır metal ve mikroplastik tüketimi kaçınılmaz hale geliyor.

UZMANLARDAN CAM VE PORSELEN TAVSİYESİ

Uzun vadede vücutta ağır metal birikimine yol açan bu hatanın önüne geçmek için doğal ve sağlıklı materyallerden üretilmiş kapların kullanılması büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir ikram süreci için aşurenin cam, seramik veya porselen kaselerde paylaştırılması tavsiye ediliyor. Kapların geri dönmeyeceği endişesi taşıyan yurttaşların ise tencereyle komşularına giderek onların kendi kaselerine dolum yapması, hem sağlıklı hem de geleneksel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

SOĞUDUKTAN SONRA BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİLMELİ

Kullanılan kapların yanı sıra tatlının saklanma koşulları da gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Aşurenin içeriğinde bol miktarda bulunan bakliyat ve kuruyemişler, oda sıcaklığında bırakıldığında hızla bozulma eğilimi gösteriyor. Zehirlenme vakalarının önüne geçmek için tatlının oda sıcaklığına geldikten sonra mutlaka üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor.