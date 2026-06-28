Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ekonomist İris Cibre, Türkiye’de politik ve ekonomik anlamda oluşan son zamanlardaki atmosferin doğru değerlendirildiği takdirde ülkeye ciddi faydalar sağlayacağını vurgulayarak, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İris Cibre: Süreç doğru yönetilirse yıllardır sahip olmadığımız bir hikayemiz olacak

Sürecin doğru değerlendirildiği takdirde Türkiye’nin çok ciddi fayda sağlayacağının altını çizen ekonomist İris Cibre, “Son günlerde oluşan havaya bir bakın, Yabancı tavsiye raporları gırla NATO zirvesi Batı ile ilişkilerimizin iyice ısınması da demek Trump, Halkb, Kaan motoru gibi gelişmeler de hafife alınmamalı Hit30'un aksiyona geçmiş olması Enerji transit noktası olunması Bu süreç doğru değerlendirildiği takdirde, yıllardır sahip olmadığımız bir hikayemiz olacak” şeklinde konuştu.

“İstihdam sorununa bir çözüm hala üretiliyor gibi görünmüyor”

Öte yandan, yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte oluşacak istihdam kaybı ile ilgili hala somut adımların atılmamasını da eleştiren Cibre, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yönetimin, buna güvenerek güçlü istihdamlı reel sektörleri ateşe atması en büyük hata olacak. Örnek; Türkiye bir call center üssü. Oradan çıkacak binlerce işsiz oluşacak AI ile yakında.

Kısaca, istihdam sorununa bir çözüm hala üretiliyor gibi görünmüyor. Bu da, önümüzde açılan kapılardan tüm toplum olarak geçemeyeceğimiz anlamı taşıyor. Yani, ülkemize faydalı oluşumlar olacak evet de, halkın tamamına yansımayacaksa, ne anladım ben bu işten?”