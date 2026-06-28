Son Mühür- Bu hafta yatırımcılar açısından dolar ve avro dışında hayal kırıklığı yaratan bir tabloya sahne oldu.

Başta BIST 100 olmak üzere, altın ve fonlar da bu hafta değer kaybeden yatırım araçları olarak dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,13, altının gram fiyatı yüzde 1,63 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,39, avro/TL yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksinde yaşanan değer kaybında özellikle Güney Kore borsası KOSPI endeksinde üst üste yaşanan tarihi düşüşlerin küresel piyasalarda yarattığı endişeli havanın da etkisi oldu.

Teknoloji devi Samsung ve çip üreticisi SK Hynix hisselerinde yaşanan düşüş yüzde 10'ları aştı.



Fonlar da kaybettirenler tarafındaydı...



Bu hafta yatırım araçları içinde kaybettirenler tarafında yer alanlar arasında emeklik fonlarıyla yatırım fonları da vardı.

Emeklilik fonlarında kayıp yüzde 1.65, yatırım fonlarında kayıp yüzde 1.23'ü buldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 26.75, son bir ayda ise yüzde 4.47 değerlendiği görüldü.

İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre gram altın 6.100 liradan, çeyrek altın 10.800 liradan, yarım altın 21.550 liradan, tam altın 42.850 liradan işlem görüyor.

