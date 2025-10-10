Son Mühür- İddiaya göre Yeni sistemde işletmeler, sipariş vermeyen müşterilerin hesabına her 30 dakikada 50 TL ekliyor. Bu durum, vatandaşların sosyal medyada “kafede oturmak bile artık lüks oldu” yorumlarına neden oldu. İşletmelerin uygulamayı “masa işgali ücreti” olarak adlandırdığı belirtiliyor.

“Tüketici hukukuna aykırı”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, söz konusu uygulamanın hukuken geçerli olmadığını vurguladı. Koçal, “Son dönemde bazı kafelerde ‘masa işgali’ adı altında ücret talep edilmesi tüketici hukukuna açıkça aykırıdır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, tüketiciye herhangi bir hizmet sunulmadan bedel talep edilemez. Bu tür uygulamalar haksız ticari uygulama kapsamındadır” ifadelerini kullandı.

“Hizmet sunulmadan ücret alınamaz”

Koçal, sipariş verilmeden yalnızca oturmanın ücretlendirilemeyeceğini belirterek, “Bir işletme, ortada hizmet yokken bedel isteyemez. Ayrıca, ücretlendirmelerin tüketiciye önceden açık ve anlaşılır şekilde bildirilmesi gerekir. Menüde küçük puntolarla yazmak veya kapıya not asmak yeterli değildir; bu, bilgilendirme sayılmaz” dedi.

“Vatandaşlar o bedeli ödemesin”

TÜKODER Başkanı Koçal, yurttaşlara bu tür durumlarda ücret ödememeleri yönünde çağrıda bulundu. “İşletmelerin ticari kaygılarla tüketicinin özgür alanını daraltan bu uygulamalardan vazgeçmeleri gerekir. Kafeler toplumsal paylaşım alanıdır; masa ticari meta haline getirilemez. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında bedeli ödemesinler ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvursunlar” diye konuştu.

“Denetim yapılmalı”

Koçal, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimlere de çağrı yaparak, “Bu uygulamaların denetlenmesi gerekiyor. Tüketiciye hizmet sunulmadan ücret talep edilmesi hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz” değerlendirmesinde bulundu.