Kayseri’nin Talas ilçesinde 14 katlı bir binanın altındaki restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Üst kattaki dairenin camları ısının etkisiyle çatladı.

Alevler kısa sürede büyüdü

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Tarif Sokak’ta bulunan 14 katlı bir binanın zemin katındaki restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üst kattaki dairenin camları çatladı

Yangın sırasında yoğun ısı nedeniyle üst kattaki dairenin camları çatladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler daireye sıçramadan söndürüldü. Restoranda çıkan yangın, bina sakinlerinde korku ve paniğe yol açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.