Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Motor kısmından dumanlar yükseldi

Olay, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 38 BM 140 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Aracını hemen durduran sürücü, kısa sürede alevlerin yükseldiğini fark etti.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından araçta soğutma çalışması yapıldı.

Araç çekiciyle kaldırıldı

Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.