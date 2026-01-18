Son Mühür / Türk Gıda Kodeksi’nde gıda katkı maddeleriyle ilgili önemli bir güncelleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklikler, 18 Ocak 2026 tarihli 33141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile katkı maddelerine dair teknik ve idari standartlar güncellendi.

Geçici madde ile uyum süresi sağlandı

Yayımlanan yönetmeliğe eklenen “Geçici Madde 3” ile, yürürlüğe girmeden önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine uyum için belli bir süre tanındı. Buna göre işletmeler, 1 Mart 2026 tarihine kadar yeni yönetmelik hükümlerine uygun hâle gelmek zorunda. Bu geçiş süresi, üretim ve tedarik zincirinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için kritik öneme sahip.

Eski hükümlere göre faaliyet devam edecek

Geçiş dönemi boyunca, mevcut gıda işletmeleri yeni düzenlemelere uyum sağlayana kadar eski mevzuata uygun olarak üretim ve satışlarını sürdürebilecek. Bu yaklaşım, sektörde ani kesintilerin önüne geçerek hem üretici hem de tüketici haklarının korunmasını hedefliyor.

Piyasadaki ürünler için esneklik

Yeni yönetmelik, 1 Mart 2026’dan önce piyasaya sunulmuş ürünler ve bu ürünleri içeren gıdaların, raf ömürleri boyunca satışta kalabilmesine olanak tanıyor. Böylece ürünlerin ani şekilde geri çağrılması veya imha edilmesi önlenmiş olacak. Yönetmeliğin 2’nci maddesi uyarınca EK-1 ve EK-2 bölümlerinde değişiklikler yapıldı. Bu ekler, gıda katkı maddelerinin teknik spesifikasyonlarını, saflık kriterlerini ve diğer özelliklerini içeriyor. Güncellemelerle birlikte tanımlar ve teknik standartlar ulusal ve uluslararası mevzuata uygun hâle getirildi.

Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi ve uygulanmasından Tarım ve Orman Bakanı sorumlu olacak. Düzenlemenin, gıda güvenliği standartlarının güçlendirilmesi ve tüketici sağlığının korunması amacıyla hazırlandığı belirtildi.