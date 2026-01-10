Son Mühür - İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, yangın güvenliği nedeniyle itfaiye raporu alınması zorunlu iş yerleri için yeni düzenlemeler getirildi. Düzenlemeyle mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi. Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ve itfaiye raporu alınması gereken iş yerlerinde, yangın güvenliği eksikliklerinin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

31 Mayıs 2026 son gün

Geçici madde uyarınca, yapı ve malzeme temini ile tadilatların tamamlanması ve itfaiye raporunun alınabilmesi için 31 Mayıs 2026’ya kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar itfaiye raporunu sunmayan iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek ve söz konusu iş yerleri kapatılacak. Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girerken, hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından uygulanacağı bildirildi.