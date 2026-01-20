Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman vatandaşlara yönelik hazırlanan “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)” kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Amaç: Kamu hizmetlerine erişim ve sosyal uyumun güçlendirilmesi

Genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesini sağlamak, sosyoekonomik refah düzeylerini yükseltmek ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla kapsamlı politikaların hayata geçirildiği vurgulandı.

İlk aşama başarıyla tamamlandı

Genelgede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla yürürlüğe giren Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ile 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025)’nin uygulamasının başarıyla tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok alanda Roman vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmaların hayata geçirildiği ifade edildi.

İkinci aşama 2026-2030 dönemini kapsıyor

Başarılı şekilde tamamlanan ilk aşamanın ardından, Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)’na geçildiği bildirildi. Yeni eylem planının, stratejik hedefler doğrultusunda daha kapsayıcı ve sürdürülebilir uygulamaları içereceği kaydedildi.

Eylem planı bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak

Hazırlanan 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030)’nun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Planın uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aktif rol alması gerektiği vurgulandı.

Valiliklere ve kurumlara koordinasyon çağrısı

Genelgede, strateji belgesi ve eylem planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıkların ve kurumların, yerelde ise valiliklerin sorumluluk üstleneceği ifade edildi. İhtiyaç duyulan her türlü destek ve yardımın sağlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun hassasiyetle yürütülmesi talimatı verildi.

Sosyal politikalar uzun vadeli yaklaşımla sürdürülecek

Yayımlanan genelgeyle birlikte, Roman vatandaşlara yönelik sosyal politikaların uzun vadeli, planlı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüleceği belirtilirken, kamu kurumlarının sürece aktif katkı sunması hedefleniyor.