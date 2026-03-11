AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı düzenlendi. Programa katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır!"

Orta Doğu'da yaşanan gerilime vurgu yapan Erdoğan, "Dalga boyu giderek artan bu sarsıntının etkilerini sadece coğrafyamızda değil birçok alanda şahit oluyoruz. küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşından beri en belirsiz günlerini yaşıyor. Dünyanın nereye savrulacağını kim tam olarak kestiremiyor. Başkasının zararını kendimizin karı olarak göremeyiz. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet net ve berraktır. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Artık bölgemizde gözyaşları dursun, çatışmalar bitsin istiyoruz." dedi.

"Çok daha aydınlık bir şafak sökecektir!"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "İnşallah bu yaşadığımız bu sıkıntılar bitecek, bölgemizin önünde çok daha aydınlık bir şafak sökecektir. Allah'ın izniyle bu türbülanstan da birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız." ifadelerini kullandı.