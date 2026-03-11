Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların küresel ekonomik sonuçlar doğurduğunu belirtti.

G7 ülke ve hükümet liderlerinin katılımıyla düzenlenen video konferansın açılışında konuşan Macron, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonların 11. gününe girildiğini hatırlattı.

Macron, bölgedeki gerilimin yalnızca taraf ülkeleri değil, dünya ekonomisini de etkilediğini vurgulayarak, “Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

G7 toplantısında üç kritik başlık ele alındı

Macron, video konferansta üç temel başlık üzerinde durulacağını açıkladı.

İlk olarak bölgede devam eden saldırılar ve sahadaki son durumun değerlendirileceğini belirten Macron, tarafların atabileceği diplomatik ve siyasi adımların da ele alınacağını söyledi.

İkinci başlığın ise stratejik deniz geçişlerindeki güvenlik olduğunu ifade eden Macron, özellikle Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden güvence altına alınması için uluslararası koordinasyonun görüşüleceğini dile getirdi.

Enerji piyasaları da gündemde

Toplantının üçüncü önemli gündem maddesinin ekonomik iş birliği olduğunu belirten Macron, özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmaların yakından takip edildiğini ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), enerji arzındaki olası kesintilere karşı önemli bir adım attığını belirten Macron, Hürmüz Boğazı’ndan sevk edilen petrol miktarına yakın bir seviyede rezervin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

IEA’dan 400 milyon varil petrol hamlesi

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da daha önce yaptığı açıklamada, enerji piyasalarındaki olası arz krizine karşı büyük bir adım atıldığını duyurmuştu.

Birol, IEA üyesi ülkelerin oy birliğiyle kurum tarihindeki en büyük acil petrol rezervi kullanımına karar verdiğini açıklayarak yaklaşık 400 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Bu adımın, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası kapanma nedeniyle ortaya çıkabilecek arz kaybını telafi etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı küresel enerji için kritik

Uzmanlar, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir aksaklığın küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.

IEA yetkilileri ise piyasaların yakından izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülmesi halinde ek önlemlerin gündeme gelebileceğini vurguladı.