Suriye'deki gelişmelerin dünya kamuoyunda yankıları sürmeye devam ediyor. Siyasilerden gelişmelerle ilgili çok sayıda açıklama gelirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, "On yıldır iktidarın ABD'nin binlerce kamyonla dişinden tırnağına ağır silahlarla donattığını iddia ettiği 100.000 kişilik terörist ordusu, Zagros'tan Amonos'a terör koridoru, İsrail'in kapımıza dayanmak için kullanacağı koçbaşı gibi anlatılarının tümüyle palavra olduğu açıkça ortaya çıktı." dedi.

Namık Tan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Suriye’de artık SDG yok

Esat devrilip, IŞİD ortadan kalkınca ABD'nin SDG'ye ihtiyacı kalmadı. Avrupalıların ise başı kalabalık

On yıldır iktidarın ABD'nin binlerce kamyonla dişinden tırnağına ağır silahlarla donattığını iddia ettiği 100.000 kişilik terörist ordusu, Zagros'tan Amonos'a terör koridoru, İsrail'in kapımıza dayanmak için kullanacağı koçbaşı gibi anlatılarının tümüyle palavra olduğu açıkça ortaya çıktı

SDG'nin 2/3'ünü oluşturan yerel Arap aşiretler gücü ve parayı takip ederek taraf değiştirdi ve 24 saatte SDG bitti

Dolayısıyla bundan sonra Suriye vilayetler haritası kullanmak daha doğru

"Rojava" yahut "DAANES" denilen Fırat'ın Doğusu "Suriye Kürdistanı" değildi, hiç olmamıştı

Suriye’de Kürtler Afrin, Kobane ve haritanın "ördek gagası" denilen kuzeydoğu ucundaki Kamışlı, Amude, Derik gibi yerleşim birimlerinde üç ayrı cepte çoğunluk idi

Oysa Irak Kürdistan Bölgesi nüfusunun neredeyse tamamı Kürt ve Irak'ın Kürt nüfusunun neredeyse tamamı da IKB'de yaşıyor

Ayrıca, IKB ülkenin geri kalanından dağlık topografyasıyla ayrışıyor

Suriye’de Kürtlerin yaşadığı "cepler" ise Afrin istisnası dışında dümdüz

Afrin Kürtlerin belki bin yıllık yurduyken diğer sınıra bitişik ceplerdeki Kürt nüfus Cumhuriyetin kuruluş döneminde ayaklanmalar sonrasında Türkiye'den göçmüş veya kaçmış aşiretlerin devamı

IKB'nin de denize çıkışı yok ancak yeraltı zenginlikleri, başkenti Bağdat'la, komşuları İran ve Türkiye ile geliştirdiği ilişkiler de artık yok olan DAANES'ten taban tabana farklı

CHP olarak biz laik Cumhuriyetimizin dış politikasının da seküler olmasını savunuyoruz

Mezhepçi, etnikçi yaklaşımlardan kaçınmayı önceliyoruz

Laik Cumhuriyet yurttaşlığı ile "komünalizm" birbirleriyle bağdaşmaz

Komünalizm, Britanya İmparatorluğu çökerken İngiltere’ye gelen Hindu, Pakistanlı Müslüman gibi çeşitli azınlık gruplara “sizin topluma entegre olmanıza gerek yok, kendinize ayrılan yerlerde ve zümreler halinde yurttaşlık haklarınızdan yararlanın, kendi inancınızla kendi dilinizle sınırlı kalın” demekti

Laik düzende ise bir diğer sömürge imparatorluğu Fransa’da olduğu gibi devlet inançlar ve etnik kökenler karşısında kör ve sağırdır: Yurttaşlar özgürdür, eşittir, kardeşçe yaşar

Dolayısıyla, CHP’nin Kürt yurttaşa da, inançlı yurttaşa da, inanmayan yurttaşa da, Karadenizliye de, Trakyalıya da, milliyetçiye de komüniste de söylediği belli: Cumhuriyetin anayasal çatısı altında, yasalar önünde

hepimiz eşitiz; haklarımız ve sorumluluklarımız aynı

Türkiye’nin sınırları da belli: Bu sınırlar kanla,ateşle ve çelikle Cumhuriyet kurulurken çizilmiş, bu sınırların içinde yaşayan halktan modern bir ulus yaratılmış,bu ulusun fertleri Cumhuriyetin eşit yurttaşları olmuş

Cumhuriyet vizyonu budur

Eksikler giderilerek, yanlışlar düzeltilerek, tarihle

yüzleşilerek çıkılacak yol ve varılacak menzil budur

Bunun ötesinde Türk ile Kürt arasındaki gönül bağı Cumhuriyetimizin temel temel

harcıdır

Bizim mayamız, tılsımımız başkadır. Vatanımız, geleceğimiz, hikâyemiz ortaktır

CHP olarak bizim için dış politikada akıldan başka rehber, ulusal çıkarlardan başka savunulacak konu, ulusal egemenlikten başka öncelik yoktur

Bu bağlamda CHP Suriye’ye baktığında, Irak’a baktığında, İran’a baktığında her şeyden önce ayrı ayrı ülkeler görür

CHP Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın halklarının iradelerine saygı duyar

Bu ülkelerin müreffeh, huzurlu, tümleşik yapılara kavuşması için elden gelen desteğin verilmesini, devletlerin kurumsal altyapılarının

güçlendirilmesini savunur

Sınır ötesi Kürtler doğru Cumhuriyetçi politikalar benimsendiğinde Türkiye’ye kendiliklerinden bir güvenlik kuşağı ve Ortadoğu’ya giriş kapısı oluşturacaktır



Teröristten devlet adamlığına dönüşme fırsatı tanınacaksa bu herkes için geçerli olmalıdır. Sunulan olanağın muhatapları da bu fırsatı zamanlıca değerlendirmeyi, ıskalamamayı bilmeli ve ona göre tutum benimsemelidir

Suriye’deki gelişmelere ana hatlarıyla bu çerçeveden bakıyoruz

Suriye’deki gelişmelerin olumlu sonuçlara kapı araladığını düşünüyoruz"