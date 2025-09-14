Son Mühür/Gamze Eskiköy- 1 Şubat – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan zirai don felaketinden etkilenen çiftçilere, zarar oranı yüzde 20 ve üzeri olan ürünleri için destek verilecek. İzmir, Adana, Aydın, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Hatay ve Şanlıurfa gibi tarım üretiminin yoğun olduğu iller de karara dahil edildi.

Destek ödemelerinden Türkiye genelinde 65 il faydalanacak. Yararlanacak şehirlerin tamamı şöyle:

16 ürün yer aldı

Karara ekli listede çok sayıda ürün yer aldı:

Her bir ürün için girdi maliyetleri de tek tek belirlendi. Örneğin; üzüm için 6.500 TL, limon için 6.000 TL, fındık için 4.200 TL/da üzerinden hesaplama yapılacak.

Finansman ve ödemeler

Destek ödemeleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler, bankalar aracılığıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Destekten yararlanamayacaklar

Kamu kurum ve kuruluşları,

Zirai don nedeniyle sigorta tazminatı almış üreticiler destekten faydalanamayacak.

Bakanlık, ödemelerin usulüne uygun yapılmasını denetleyecek. Haksız yere ödeme alan çiftçilerden, ödenen tutar faiziyle birlikte geri alınacak.