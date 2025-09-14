Son Mühür/Gamze Eskiköy- 14 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete, diğer günlere kıyasla geç saatlerde yayımlandı. Geç yayınlanan sayıda İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’nün dikkat çeken bir kararı yer aldı. Üniversite, 11 Eylül’de duyurduğu öğretim üyesi alım ilanını iptal ettiğini açıkladı.

Duyuruda, kararın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde alındığı belirtildi. Buna göre, üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği ve İktisat bölümlerine yönelik doçentlik ilanları geri çekildi.

Başvuran adaylar için süreç değişti

İptal edilen ilan kapsamında üniversitenin farklı birimlerinde öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunmayı planlayan ya da başvuru sürecini başlatan adaylar, yeni sürecin nasıl işleyeceğini bekliyor. Üniversite yönetiminden iptale ilişkin gerekçelere dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İptal edilen ilanlarda şu kadrolar yer alıyordu:

Mühendislik Fakültesi – Biyomedikal Mühendisliği Bölümü – Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı: Doçent kadrosu (1 kişi). Adayların Biyomedikal Mühendisliği alanında doçentlik almış olmaları ve Biyosensör Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmaları şart koşulmuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü – İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı: Doçent kadrosu (1 kişi). Adaylardan İktisadi Gelişme alanında çalışmaları bulunması ve İngilizce ders verme yeterliliği istenmişti.