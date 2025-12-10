Manisa’nın Turgutlu ilçesi sınırlarındaki İzmir-İstanbul Otoyolu’nda gece saatlerinde iki tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. İzmir istikameti Turgutlu gişeleri Akalan mevkisinde meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından tırlardan birinde başlayan alevler kısa sürede diğer araca da yayıldı.

Manisa ve İzmir ekipleri yangını söndürdü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki tırda çıkan yangına birlikte müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İki sürücü hafif yaralandı

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan iki tır sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.