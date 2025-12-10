Son Mühür / Türkiye genelinde derinleşen ekonomik daralma, birçok sektörde olduğu gibi madencilik şirketlerini de mali çıkmazlara sürüklüyor. Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve piyasadaki dalgalanmalar, işletmelerin ödeme dengelerini bozarken konkordato başvurularında da ciddi artış yaşanıyor. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2025/842 Esas sayılı konkordato davasında, Ölmez Madencilik Reklam İnşaat Elektrik Otomotiv Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve şirket ortağı Mete Ölmez için önemli bir karar çıktı. Daha önce söz konusu şirkete 3 aylık geçici konkordato mühleti veren mahkeme, 4 Aralık 2025 tarihinde şirket ve gerçek kişi hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararını açıkladı.

Alacaklıların 15 gün içinde bildirim yapması gerekiyor

Konkordato Komiseri YMM Levent Gençyürek, kesin mühlet kararının ardından alacaklılara yönelik resmi çağrı yayınladı. Söz konusu çağrıda, alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını komiserliğe elden, taahhütlü posta veya e-posta yoluyla bildirmesi gerekiyor. Bildirimin, alacağın hukuki dayanağını içermesi ve fatura, senet, makbuz gibi belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile yapılması şart koşuldu. Mahkeme, 9 Eylül 2025 tarihli tensip ara kararında yer alan ihtiyati tedbirlerin tamamının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Alacaklılar kurulu oluşturulacak

İcra ve İflas Kanunu’nun 289/4. maddesi gereği süreçte alacaklılar kurulu da kurulacak. Kurulda yer almak isteyen alacaklıların iki hafta içinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Süre sonunda mahkemenin kurulun oluşturulmasına ilişkin ara kararı vereceği bildirildi. Komiserlik, 15 günlük kayıt süresinin önemine dikkat çekerek, bu süre içinde başvuru yapmayan alacaklıların – alacakları şirket bilançosunda açıkça yer almıyorsa – konkordato projesinin görüşüleceği toplantılara katılamayacağını ve oy hakkı bulunmayacağını duyurdu.