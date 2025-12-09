Son Mühür- Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak dönemi maaş artışına ilişkin hesaplamalar, TÜİK’in kasım ayı verilerinin ardından belirginleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısına yönelik beş aylık enflasyonun yüzde 11,21 olarak kesinleşmesiyle, toplu sözleşme farkı dahil memurlar için oluşan zam oranı yüzde 17,55 seviyesine ulaştı. Artık gözler aralık ayı enflasyonuna çevrilmiş durumda.

İki farklı enflasyon beklentisi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aralık ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,16 olarak paylaşıldı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 12,49

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,92 zam alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu için paylaştığı yüzde 31 enflasyon öngörüsü ise ikinci senaryoyu oluşturuyor. Bu durumda:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 12,28

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7 zam alacak.

Yıllık enflasyonun seyri

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, kasımda ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla yıllık enflasyon yüzde 31,07’ye, temmuz–kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyon ise yüzde 11,21’e ulaştı.

En düşük emekli maaşı hesaplaması

Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. Zam senaryolarına göre bu tutar:

Yüzde 12,49 zamda: 18.989 TL

Yüzde 12,28 zamda: 18.953 TL olacak.

Memur emeklisi taban maaşı

En düşük memur emeklisi maaşı halen 22.672 TL. Zam oranlarına göre oluşacak yeni tutarlar:

Yüzde 18,7 zamda: 26.911 TL

Yüzde 18,92 zamda: 26.961 TL

Bu rakamlara 1.000 TL ilave ödemenin eklenmesi halinde maaş 27.911 TL ile 28.111 TL aralığına yükselecek.

Unvanlara göre 2026 maaş tablosu

TÜİK verileri sonrası yüzde 17,57 zam oranıyla hazırlanan yeni maaşlar şöyle:

Şube Müdürü (1/4): 76.659 TL → 90.127,99 TL

Memur (9/1): 52.617 TL → 61.861,81 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 67.766 TL → 79.672,49 TL

Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 71.889,35 TL

Başkomiser (3/1): 74.490 TL → 87.577,89 TL

Polis (8/1): 68.084 TL → 80.046,36 TL

Uzman Doktor (1/4): 126.119 TL → 148.278,11 TL

Hemşire (5/1): 61.759 TL → 72.610,06 TL

Mühendis (1/4): 78.200 TL → 91.939,74 TL

Teknisyen (11/1): 54.547 TL → 64.130,91 TL

Profesör (1/4): 111.348 TL → 130.911,84 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 73.792 TL → 86.757,25 TL

Vaiz (1/4): 63.916 TL → 75.146,04 TL

Avukat (1/4): 73.515 TL → 86.431,59 TL

Yüzde 18,07 zamlı yeni maaşlar

İki çocuklu, eşi çalışmayan memurlar için hesaplanan yüzde 18,07 zamlı 2026 maaşları ise şu şekilde:

Şube Müdürü: 90.511,28 TL

Memur: 62.124,89 TL

Uzman Öğretmen: 80.031,32 TL

Öğretmen: 72.203,86 TL

Başkomiser: 87.930,34 TL

Polis: 80.406,48 TL

Uzman Doktor: 148.908,70 TL

Hemşire: 72.918,85 TL

Mühendis: 92.230,74 TL

Teknisyen: 64.130,91 TL

Profesör: 131.468,58 TL

Araştırma Görevlisi: 87.126,21 TL

Vaiz: 75.426,65 TL

Avukat: 86.749,19 TL