Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ, 2025 yılında erken çocukluk eğitiminden üniversite öğrencilerinin barınmasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi sundu. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasıyla birlikte Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısı 14’ten 22’ye yükseldi. 36–66 ay arası bin 698 çocuğun yararlandığı merkezlerin aylık ücretleri geçen yıl 5 bin TL’ye düşürülmüş, bu eğitim-öğretim yılında ise Başkan Tugay’ın talimatıyla 4 bin TL olarak belirlenmişti. 2026 hedefi, merkez sayısının 30’a çıkarılması.

Kız öğrenciler için uygun fiyatlı barınma desteği

İzmir’de üniversite eğitimi alan kız öğrenciler, İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisinde güvenli, konforlu ve iki öğün yemek hizmeti bulunan bir barınma imkânı buluyor. Aylık 2 bin TL ücretli tesis, 72 öğrenci kapasitesiyle 2025 yılında zam yapılmadan hizmet sundu. Başkan Tugay’ın talimatıyla ücret artışı yapılmayan tesis, öğrenciler için erişilebilir bir barınma alternatifi oluşturdu.

Otoparklarda 6 milyon 196 bin araçlık hizmet

İZELMAN, 2025 yılında 14 bin 797 araç kapasiteli otopark ağıyla kentte önemli bir ihtiyacı karşıladı. Kapalı-açık otoparklar ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki abone otoparklarında, aboneler dâhil yıl boyunca toplam 6 milyon 196 bin araç park hizmeti sağlandı. 2026’da Karşıyaka Anayasa, Karşıyaka İskele, Karşıyaka Nikah Sarayı ve Bostanlı Vapur İskelesi otoparklarında insansız ödeme sistemine geçilecek.

Karavan ve tekne parklarında kapasite genişliyor

Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Binek ve Karavan Parkı 252 peron kapasitesiyle hizmet verirken, İnciraltı Çakalburnu Karavan ve Tekne Kara Parkında 191 peron bulunuyor. 2026 yılında Sasalı Karavan Parkı, Pınarbaşı Karavan Parkı ve Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yanında yeni karavan parklarının açılması planlanıyor.