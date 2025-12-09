Son Mühür - İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yakın zamanda Asya’ya seyahat eden bir kişide yeni bir rekombinant mpox virüsü tespit edildiğini açıkladı. Virüsün gen diziliminde, daha ağır seyreden ve Orta ile Doğu Afrika’da ölümlere yol açan Clade I ile, 2022’de ABD’deki salgından sorumlu olan ve ölüm oranı düşük Clade II unsurlarının bulunduğu belirlendi. UKHSA, her iki clade’in de dolaşımda olmasının beklenen bir durum olduğunu, ancak maymun çiçeği virüsünün evrimleşme potansiyelinin sürdüğünü ve genomik izlemenin önemini vurguladı.

''Virüslerin evrim geçirmesi normaldir''

UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Birimi Başkanı Dr. Katy Sinka:

"Genomik testlerimiz bu yeni mpox türünü tespit etmemizi sağladı. Virüslerin evrim geçirmesi normaldir ve daha fazla analiz, mpox’un nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olacak."