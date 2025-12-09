Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan-İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve diğer sanıklar üçüncü kez Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.

İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, sanıkların yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Yüksel Taşkın, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, eski CHP milletvekili Musa Çam, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, CHP il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve aileler katıldı.

SOYER'İN AVUKATINDAN TANIK TALEBİ

Duruşmada söz alan Tunç Soyer’in avukatı Özkan Yücel, Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu ve Aytekin Keskin’in kooperatif süreçlerine ilişkin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Duruşmada, İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi mağduru Sonay Bezirci ile tutuklu sanık Heval Savaş Kaya arasında tartışma yaşandı.

Bezirci, Karabağlar ve Büyükşehir belediyelerinin ruhsat vermediğini belirtirken, İZBETON ve Büyükşehir arasındaki işleyişte “usulsüzlük” tespit ettiklerini söyledi. İnşaatlardaki gecikmeler nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Bezirci, şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Tutuklu sanık Kaya ise Bezirci’nin iddialarını reddederek “Bu bir algı operasyonu, ruhsat süreçlerini Büyükşehir takip eder. Zamanında teslim edilseydi şikayetçi olur muydu? Hayır.” dedi.

MAĞDUR YAVUZ: TÖRENDE MİLLETVEKİLERİN OLMASI GÜVEN VERDİ

Diğer mağdur Gaziemir Yapı Kooperatif Başkanı Ali Alp Yavuz ise temel atma törenlerine CHP Milletvekilleri, STK temsilcileri bulunmasının güven verdiğini belirterek yatırım yaptığını ifade etti. Şantiye alanlarının her yerinde belediyenin logosu olduğunu belirtti. Yavuz, belgeleri incelediğinde ihale konusunda ciddi problemler yaşandığını gördüğünü söyledi. Duruşmada konuşmasına devam eden Yavuz, "Bize sunulan projede belirtilen alanlar daha sonra genel kurul kararı olmadan değiştirildi" dedi.

ASLANOĞLU'DAN TALEP!

Yavuz’un iddialarına yanıt veren CHP İzmir İl Eski Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Mahkemeden talebim var; Gaziemir Belediyesi’ne projenin değişip değişmediği sorulmalı.” ifadelerini kullandı.

Bu sırada duruşmada tansiyon yükseldi. İzmir Barosu Eski Başkanı Avukat Özkan Yücel ile taraflar arasında polemik yaşanınca hakim müdahale ederek tarafları uyardı.

YÖNETİM KURULUNDAKİ BAZI İSİMLERE VİLLA TAHSİSİ İDDİASI

Mağdur Yavuz, konuşmasının devamında, Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu ile birlikte Ümit Erkol, Serdar Deniz, Sinan Özdemir ve Taner Özdemir gibi isimlerin kooperatif yönetiminde yer aldığını ve bu kişilere 11 adet villa tahsis edildiğini iddia etti.

DAİRE BAŞKANI ÖZÇELİK TANIK OLARAK DİNLENİYOR

Bir önceki duruşmada savcı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik hakkında “zorla getirme” kararı verilmesini talep etmişti. Özçelik bu duruşmaya katıldı ve tanık olarak dinleniyor.

Özçelik, daha önce Örnekköy kooperatif inşaatında imalat hataları tespit ettiği gerekçesiyle çalışmaların durdurulmasını sağlamıştı. Bu karar, sanıklar tarafından duruşmalarda sıkça eleştirilmişti.

Sanıklar, imalat hatası iddiasını reddederek, ‘beton rengini beğenmedikleri için inşaat 45 gün durdu, beton yıkanmadı dediler, 45 gün bekletildik’ şeklinde savunma yapmıştı.