Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz sezonunda artan orman yangınlarına karşı kapsamlı bir mücadele yürüttü. Yangın riski yüksek mahallelere dağıtılan yangın söndürme tankerleri, itfaiye ekipleri ulaşana kadar kritik müdahalelerde büyük rol oynadı. Kent genelinde 59 mahallede bulunan 601 tanker sayesinde toplam bin 18 orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Ateş savaşçılarının sahadaki çalışmasına muhtarların da aktif şekilde destek verdiğini belirten yetkililer, erken müdahalenin bu yıl birçok büyük çaplı yangının önüne geçtiğini ifade etti.

“Tankerler büyük felaketleri önledi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, 2025 sezonunun olağanüstü sıcak ve kurak geçtiğini belirterek şunları söyledi: “İzmir yangın açısından riskli bir bölge. Çok sıcak, çok kurak bir sezon geçirdik ve öngörülemeyen rüzgârlar yangınları hızla büyüttü. Bu süreçte yalnızca itfaiye araçları değil, köylere dağıttığımız yangın tankerleri de hayati rol üstlendi. Özellikle dar bölgelerde itfaiyenin girmekte zorlandığı noktalarda bu tankerler büyük felaketleri önledi. Başlangıç aşamasında kontrol altına alınmasaydı ciddi orman yangınlarına dönüşebilecek çok sayıda olay vardı.”

2026 için daha fazla tanker, daha güçlü hazırlık

Riskli bölgelerde bazı mahallelere ikişer tanker verildiğini belirten Güzel, 2026 yılı için hazırlıkların başladığını söyledi:

“Kırsal bölgelerde altyapıyı güçlendirmeyi ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişimdeyiz. Yangın riski yüksek mahalleleri analiz ettik. 2026’da bu bölgelere daha fazla tanker yerleştirmeyi planlıyoruz. Tatbikatlarımız sürüyor. Muhtarlarımızı ve yurttaşlarımızı yangınla mücadele konusunda bilinçlendirmek için eğitimleri artıracağız.”

“İklim krizi riski büyütüyor, herkes daha dikkatli olmalı”

Muhtarlarla yapılan anketlerle eksiklerin tespit edildiğini söyleyen Güzel, iklim krizinin yangın riskini her geçen yıl daha da artırdığına dikkat çekti: “İklim krizi artık çok ciddi bir sorun. Su kaynaklarımız azalıyor, rüzgârlar öngörülemez hale geliyor. Orman yangınlarına karşı herkes daha hassas davranmalı. Muhtarlarımızın özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz.”