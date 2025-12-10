Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in önemli üretim ve ihracat merkezlerinden İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), çevreye ve insana duyarlı üretim modeliyle öne çıkıyor. Bölgedeki evsel ve endüstriyel atıksular, İZBAŞ Arıtma Tesisinde ileri biyolojik yöntemlerle arıtılıyor. Tesisten çıkan deşarj suyu, ayda iki kez akredite laboratuvarlar tarafından analiz ediliyor ve sonuçlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının MELBES sistemine aktarılıyor.

İZBAŞ Genel Müdürü H. Gürsel Bahçıvancılar, yıl boyunca haberli ve habersiz alınan numunelerde askıda katı madde (AKM), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), pH ve ağır metaller gibi kritik parametrelerin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19 sınırlarının çok altında çıktığını söyledi. Bahçıvancılar, tesisin hem ulusal hem de uluslararası standartları karşıladığını vurguladı.

Çevre standartlarına uyum yatırımcıya avantaj sağlıyor

Bahçıvancılar, Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan yabancı firmaların özellikle arıtma tesisleri ve çevresel standartlara büyük önem verdiğini belirterek şunları ifade etti: “Yerli veya yabancı tüm yatırımcılar bölgenin çevre standartlarına uyumunu görmek istiyor ve resmî analiz sonuçlarımızı talep ediyor. Bu durum, yatırımlarının kredilendirilmesinde kendilerine avantaj sağlıyor. Kırk bir yıllık üretim ve yirmi sekiz yıllık serbest bölge tecrübemizle, analizlerimizi yalnızca yatırımcılara değil talep eden tüm kurumlara şeffaf şekilde sunuyoruz. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kurumların bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğine inanıyoruz.”

Arıtma çamuru güneş enerjisiyle kurutuluyor

İZBAŞ’ın bünyesinde faaliyet gösteren Solar Çamur Kurutma Tesisi, arıtma çamurunun bertarafında düşük maliyetli ve çevreci bir yöntem sunuyor. Güneş enerjisiyle yürütülen süreçte çamurdaki su oranı azaltılırken, toplam hacim yarı yarıya düşüyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor.

Türkiye’deki yirmi serbest bölge arasında ilk ve tek örnek olma özelliğini taşıyan tesis, günde yüzde 25 kuru madde içeren 15 ton arıtma çamurunu yüzde 50 kuruluk seviyesine ulaştırabilecek kapasitede tasarlandı. İki adet 1.350 metrekarelik kurutma holü bulunan tesiste iç ve dış hava koşulları otomatik sistemlerle izleniyor. Bahçıvancılar, tamburlu kurutma sistemi sayesinde çamurun sürekli karıştırılarak kuru hava ile temas ettirildiğini ve böylece hedeflenen kuruluğa kısa sürede ulaşıldığını ifade etti.