Son Mühür- Telefon dolandırıcılığı yöntemlerini sürekli geliştiren suç örgütleri, son dönemde görüntülü arama üzerinden yürütülen yeni bir şantaj yöntemiyle vatandaşları hedef alıyor. Bilinmeyen numaralardan gelen bu çağrılar, özellikle yurt dışı kaynaklı hatlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ekranda çocuk istismarı görüntüsü açılıyor

Dolandırıcıların tuzağı, aramanın kabul edilmesiyle başlıyor. Aramayı açan kişi, ekranda çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntüyle karşılaşıyor. Bu sırada şüpheliler, mağdurun yüzünü de içerecek şekilde ekran kaydı alıyor ve kişinin görüntülerini manipüle ederek uzun bir görüşme yapılmış gibi gösteriyor.

Şantajla para talebi

Şüpheliler, kaydettikleri görüntüleri mağdurun ailesine veya yakın çevresine göndermekle tehdit ederek para istiyor. Bu baskı yöntemiyle kısa sürede yüksek meblağlar talep edildiği belirtiliyor.

“Bilinmeyen numaralardan gelen görüntülü aramalar açılmamalı”

Uzmanlar, özellikle uluslararası numaralardan gelen görüntülü aramaların kesinlikle kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Star’ın haberine göre Bilişim Uzmanı Osman Demircan, söz konusu aramaların büyük bölümünün Nijerya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yapıldığını belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

“Mağdur olan kişi hızla polise başvurmalı”

Demircan, şantaja maruz kalan kişilerin vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurmalarının kritik önem taşıdığını ifade etti. Demircan, “Mağdurun elindeki ekran görüntüleriyle birlikte derhal polise gitmesi gerekir. Süreci sizin başlatmanız, hem haklılığınızı hem de mağduriyetinizi ortaya koyan en önemli adım olacaktır” dedi.

Bu yöntem nedeniyle mağduriyetlerin arttığı belirtilirken uzmanlar, vatandaşların tanımadıkları numaralardan gelen görüntülü çağrılara karşı daha tedbirli olmalarını istiyor.