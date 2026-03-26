Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 26.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelikler, tebliğ, kurul kararı, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilanlar yer aldı. Dikkat çeken kararlardan bir tanesi ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar oldu. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir adet taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Söz konusu taşınmaz nerede yer alıyor?

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve listede belirtilen 54 adet taşınmaz ve üzerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı. İzmir'den bir adet taşınmaz yer aldı. Söz konusu taşınmaz ise, Karşıyaka Aksoy Mahallesi 100 ada 56 parseldeki taşınmaz olarak dikkat çekti.

Söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak ayrıca; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verildi. Ek olarak; özelleştirme işlemlerinin 31.12.2028 tarihine kadar tamamlanmasına, gelirin giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca bina, tesis, lojman yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programı'nda yer alan inşaat programındaki faaliyetler ile Bakanlıkları yatırım programında kullanılmak üzere hazineye aktarılmasına karar verildi.