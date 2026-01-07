Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararla birlikte, BES’e yatırılan katkı paylarına verilen devlet desteğinde değişikliğe gidildi.

Devlet katkısı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi

Yeni düzenlemeye göre, Türk lirası cinsinden BES hesaplarına yapılan katkı paylarında uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürüldü. Böylece, bireysel tasarrufu teşvik eden destek mekanizmasında önemli bir oran değişikliği hayata geçirilmiş oldu.

Hangi katkılar kapsama giriyor?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında yapılan düzenleme ile, işverenler tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere, katılımcıların kendi bireysel emeklilik hesaplarına yatırdıkları tutarlar için yüzde 20 oranında devlet katkısı uygulanacak.

Cayma hakkını kullanmayanlara ek destek

Kararla birlikte cayma hakkını kullanmayan katılımcılara sağlanan ilave devlet katkısı tutarı da netleşti. Buna göre, sistemden çıkmayan katılımcılara 500 lira ek katkı sağlanacak.

Söz konusu düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinden yürürlüğe gireceği bildirildi. Kararın uygulanmasına ilişkin tüm süreçlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklandı.