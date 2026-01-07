Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 07.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Atama kararlarında vali atamaları ve değişiklikler dikkat çekti. 19 ilin valisi değişti.
Gerçekleştirilen vali atamaları şu şekilde:
- Düzce Valisi Selçuk Aslan Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Iğdır Valisi Ercan Turan Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Yalova Valisi Hülya Kaya Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
- Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valisi olarak atandı.
- Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valisi olarak atandı.
- Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valisi olarak atandı.
- Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valisi olarak atandı.
- Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valisi olarak atandı.
- Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valisi olarak atandı.
- Kilis Valisi Tahir Şahin Trabzon Valisi olarak atandı.
- Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valisi olarak atandı.
- Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valisi olarak atandı.
- Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Eskişehir Valisi olarak atandı.
- Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valisi olarak atandı.
- Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valisi olarak atandı.
- Çankaya Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valisi olarak atandı.
- Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valisi olarak atandı.
- Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valisi olarak atandı.
- Vali-Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay Karabük Valisi olarak atandı.
- Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valisi olarak atandı.
- Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valisi olarak atandı.
- AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valisi olarak atandı.