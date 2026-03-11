Ortadoğu’da İran ile İsrail arasında tırmanan savaşın küresel güvenlik risklerini artırdığı bir dönemde, FBI’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre FBI, İran’ın olası misilleme senaryoları kapsamında ABD’nin Kaliforniya eyaletine yönelik drone saldırısı ihtimalini değerlendirdi.

Amerikan televizyon kanalı ABC News’in aktardığı bilgilere göre FBI tarafından güvenlik birimlerine gönderilen bir istihbarat notunda, İran’ın ABD ile doğrudan bir çatışma yaşanması durumunda ABD topraklarını hedef alabilecek senaryoların masada olduğu belirtildi.

Açık denizden drone senaryosu

Haberde yer alan değerlendirmelere göre olası saldırı planı, ABD kıyılarına yakın bir noktada bulunan bir gemiden kaldırılacak insansız hava araçları üzerinden kurgulanmış bir senaryoyu içeriyor. Bu tür bir saldırının özellikle Kaliforniya kıyılarındaki kritik altyapıları hedef alabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

“Kesin plan değil, risk analizi”

ABD’li yetkililer ise söz konusu bilginin doğrulanmış bir saldırı planı anlamına gelmediğini vurguluyor. FBI’ın hazırladığı güvenlik bülteninde, saldırının zamanı, hedefi veya operasyonel detaylarına ilişkin somut istihbarat bulunmadığı, ancak mevcut savaş ortamı nedeniyle böyle bir riskin değerlendirildiği ifade edildi.

Küresel gerilim ABD’ye sıçrayabilir mi?

Ortadoğu’da İran merkezli gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, Batı güvenlik kurumlarında “savaşın bölge dışına taşma ihtimali” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre İran’ın uzun menzilli drone kapasitesi ve asimetrik saldırı yöntemleri, ABD ve Avrupa’da güvenlik kurumlarının alarm seviyesini yükseltmesine neden oluyor.

Son gelişmeler, devam eden savaşın yalnızca Ortadoğu ile sınırlı kalmayabileceği yönündeki endişeleri de güçlendirmiş durumda.