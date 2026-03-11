İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’te faaliyet gösteren “@CAOIletisim” kullanıcı adlı hesapla ilgili inceleme başlattı.

Savcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, hesap hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

İki ayrı suçlama kapsamında işlem

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın iki ayrı suç iddiası çerçevesinde başlatıldığını açıkladı.

Buna göre söz konusu sosyal medya hesabı hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde yer alan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"CAOiletisim isimli X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A ve TCK 299 maddelerinde düzenlenen suçlar yönünden re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."