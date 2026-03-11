Son Mühür - Antalya’da Döşemealtı Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, eski belediye başkanı Turgay Genç’in de aralarında yer aldığı 22 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

3 ay önce de operasyon yapılmıştı

Döşemealtı Belediyesi’ne Aralık 2025’te de bir operasyon gerçekleştirilmişti. “Mali suçlar” iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrası Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.