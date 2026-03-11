Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu bölgelerin yer yer parçalı bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ile don olayı görülebileceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsü bulunan eğimli alanlarında çığ ve kar erimesine bağlı risk bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

11 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 17°C – Az bulutlu ve açık

İSTANBUL – 14°C – Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ – 16°C – Az bulutlu ve açık

KOCAELİ – 19°C – Az bulutlu ve açık

EGE

A.KARAHİSAR – 13°C – Az bulutlu ve açık

DENİZLİ – 19°C – Az bulutlu ve açık

İZMİR – 19°C – Az bulutlu ve açık

MANİSA – 19°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA – 21°C – Az bulutlu ve açık

ANTALYA – 21°C – Az bulutlu ve açık

HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık

MERSİN – 22°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR – 15°C – Az bulutlu ve açık

KONYA – 13°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU – 16°C – Az bulutlu ve açık

DÜZCE – 18°C – Az bulutlu ve açık

KASTAMONU – 14°C – Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK – 12°C – Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

TOKAT – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 0°C – Parçalı ve az bulutlu

KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu

MALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN – 1°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 13°C – Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP – 15°C – Az bulutlu ve açık

SİİRT – 13°C – Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA – 16°C – Az bulutlu ve açık