Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu bölgelerin yer yer parçalı bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ile don olayı görülebileceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsü bulunan eğimli alanlarında çığ ve kar erimesine bağlı risk bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
11 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 17°C – Az bulutlu ve açık
İSTANBUL – 14°C – Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ – 16°C – Az bulutlu ve açık
KOCAELİ – 19°C – Az bulutlu ve açık
EGE
A.KARAHİSAR – 13°C – Az bulutlu ve açık
DENİZLİ – 19°C – Az bulutlu ve açık
İZMİR – 19°C – Az bulutlu ve açık
MANİSA – 19°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA – 21°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 21°C – Az bulutlu ve açık
HATAY – 19°C – Az bulutlu ve açık
MERSİN – 22°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA – 14°C – Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI – 15°C – Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR – 15°C – Az bulutlu ve açık
KONYA – 13°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU – 16°C – Az bulutlu ve açık
DÜZCE – 18°C – Az bulutlu ve açık
KASTAMONU – 14°C – Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK – 12°C – Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
TOKAT – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 0°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 1°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 13°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP – 15°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT – 13°C – Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA – 16°C – Az bulutlu ve açık