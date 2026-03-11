Son Mühür - Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, Türkiye’de ortaya atılan sürpriz bir iddiayla gündeme geldi. Sanatçının müzik dinleme platformundaki resmi hesabında 11 Mart’ta Gaziantep’te konser vereceğine dair bir bilgi yer aldı. Bu detay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Platformda paylaşılan etkinlik bilgisinde konserin Gaziantep’teki bir mekanda gerçekleştirileceği görülürken, çok sayıda kullanıcı söz konusu organizasyonun doğruluğunu sorgulamaya başladı.

Spotify profilinde yer aldı fakat...

Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntülerinin ardından bazı kullanıcılar bilet satış sitelerini kontrol etti. Yapılan incelemelerde etkinliğe ilişkin herhangi bir resmi bilet satışına rastlanmadı. Bu gelişme, konserin resmi olarak planlanmadığı ya da etkinlik bilgisinin hatalı girilmiş olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Öte yandan, konser mekanı olarak gösterilen yerin bir sinema salonu olduğu öne sürüldü. Bu iddia da sosyal medyada yeni tartışmaların başlamasına neden oldu.

Sosyal medyada viral oldu

Müzik dinleme platformunda yer alan etkinlik bilgisi kısa sürede sosyal medyada gündeme taşındı. Bazı kullanıcılar konser ihtimali karşısında heyecanlanırken, bazıları ise bunun hatalı ya da sahte bir etkinlik kaydı olabileceğini dile getirdi. Şu ana kadar Miley Cyrus tarafından ya da herhangi bir organizasyon şirketi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.