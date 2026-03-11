Son Mühür - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında Çin, Rusya, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin çatışmaların sona erdirilmesi ya da ateşkes sağlanması amacıyla İran’la temas kurduğunu açıkladı.

Garibabadi, "Bu tür talepler bazı ülkeler tarafından dile getiriliyor ancak İran’ın bu konudaki tutumu nettir. Çünkü savaşı ve saldırıyı başlatan taraf İran değildir. Bu nedenle eylemlerin durdurulmasına yönelik bir talep gündeme gelse bile savunmasını durduracak taraf İran değildir. Zira İran saldırgan bir eylemde bulunmamakta, kendisini savunmaktadır" şeklinde konuştu.

''Saldırgan eylemler durmalı...''

Kazem Gharibabadi, İran’ın attığı adımların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkı çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda en önemli şartlardan birinin, saldırıların yeniden yaşanmayacağına dair güvence olduğunu vurgulayan Garibabadi, saldırıya uğrayan bir ülkenin, tehdit tamamen ortadan kalktığından emin olana kadar savunma önlemlerini sürdüreceğini ifade etti.

Ateşkes ihtimaline de değinen Garibabadi, bir ateşkes ya da savaşın sona ermesi söz konusu olacaksa İran’a yönelik saldırgan tutumların tekrarlanmayacağına dair açık bir teminat verilmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde birkaç ay sonra yeni bir saldırı yaşanması durumunda böyle bir ateşkesin anlamını yitireceğini dile getirdi.

İran'ın ateşkes şartları

İran'ın ateşkes şartları şu şekilde:

Benjamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edilmesi

7 Ekim sınırlarına geri çekilinmesi

Donald Trump tarafından açıklanan Gazze planının iptal edilmesi

Tüm yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran fonlarının iade edilmesi

İran’ın nükleer haklarının resmen tanınması

Lübnan, Suriye ve Yemen’den çekilme

Arap topraklarındaki tüm ABD üslerinin boşaltılması

Donald Trump’ın Ali Khamenei’den kamuoyu önünde özür dilemesi

İran’a uygulanan tüm yaptırımlar için tazminat ödenmesi