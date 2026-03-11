Son Mühür- Mersin’de, belediyede gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye binasında arama yapılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KOM ekipleri çalışma başlattı

İddiaya göre, bazı belediye ihalelerinde usule aykırı işlemler yapıldığı ve rüşvet alındığı yönündeki bilgiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Belediye binasında arama yapıldı

Soruşturma kapsamında ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi binasında arama gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde, ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...