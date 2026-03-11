Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini takip etmek isteyen vatandaşlar, “Bugün benzin kaç TL?”, “Motorin fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Son olarak benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk artış yapıldı.

11 Mart 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.11 TL

Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.95 TL

Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.07 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.35 TL

Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL