ABD Başkanı Donald Trump, İran’da planlanan idam cezalarının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaparak Tahran yönetimine teşekkür etti. Trump, alınan kararın önemli bir insani adım olduğunu vurguladı.

Protestolar sonrası idam kararları gündeme gelmişti

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yaşam pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde şiddetli olaylara dönüşmüştü. Bu süreçte gözaltına alınan çok sayıda kişi hakkında idam cezası kararı verilmesi uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

Trump daha önce çağrıda bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında İran yönetimine idam cezalarının durdurulması yönünde açık çağrıda bulunmuştu. Son gelişmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, bu çağrıların karşılık bulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

“800’den fazla idamın iptali saygı uyandırıcı”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin tutumuna dikkat çekerek, “İran hükümetinin dün gerçekleştirilmesi beklenen 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı. Açıklama, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

Beyaz Saray’dan sürece yakın takip mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce düzenlenen basın toplantısında idamların durdurulduğunu doğrulayarak, ABD yönetiminin süreci yakından izlediğini belirtmişti. Leavitt, “Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Başkan Trump ve ekibi durumu dikkatle takip ediyor, tüm seçenekler masada” açıklamasında bulunmuştu.

Gözler İran’daki sürecin devamında

İdam kararlarının iptal edilmesinin ardından, İran’daki yargı süreci ve protestoların seyrine ilişkin gelişmelerin uluslararası toplum tarafından yakından izlenmeye devam edeceği değerlendiriliyor.

