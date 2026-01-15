Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Ocak 2026 tarihli ve 33138 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanı kararları, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı, yönetmelikler, kurul kararı ve ilanlar yer aldı. Cumhurbaşkanı kararlarında; İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar, İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Baklalı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Haritada Sınırları Gösterilen Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, “100.000 Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Söz Konusu Mahallede Yapımı Gerçekleştirilen Konutlara Doğal Gaz Arzının Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar, Posof İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Yurtbekler Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 112 Ada, 2 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar ve Zonguldak İli, Ereğli İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Başören Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 101 Ada, 10 Parsel Numaralı Taşınmazın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar yer aldı.

Yönetmeliklerde ise; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazları ile Kullanımındaki Alanların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 14/01/2026 Tarihli ve 73 Sayılı Kararı

Kurul Kararı

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/01/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39080] Sayılı Kararı

İlan Bölümü

a-Yargı İlânları

b-Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c-Çeşitli İlânlar