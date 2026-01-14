ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığıyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Katar’da bulunan ve bölgedeki en önemli Amerikan üslerinden biri olarak bilinen El Udeyd Hava Üssü’nde görev yapan bazı personelin tahliye edilmesine yönelik talimat verildi. Talimatın ardından ABD'ye ait uçakların tahliye edilmeye başladığı öğrenildi.

Tahliye kararı ihtiyati önlem olarak açıklandı

Associated Press’in aktardığı bilgilere göre, ABD’li yetkililer üste görev yapan personelin bir bölümünün çarşamba akşamına kadar bölgeden ayrılmasını istedi. Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, tahliyenin “ihtiyati bir güvenlik önlemi” kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle, kaç kişinin ve hangi statüdeki personelin tahliye edileceğine dair ayrıntı paylaşılmadı.

İran açıklamaları sonrası dikkat çeken adım

Tahliye kararının, İranlı üst düzey bir yetkilinin geçmişte El Udeyd Üssü’ne yönelik saldırıları gündeme getiren açıklamalarının ardından gelmesi, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği yorumlarına neden oldu.

“Geri çekilme değil, caydırıcılık” vurgusu

Sosyal medya platformu X’te yapılan değerlendirmelerde ise, El Udeyd Üssü’ndeki hareketliliğin bir geri çekilme anlamına gelmediği, aksine stratejik bir caydırıcılık hamlesi olduğu vurgulandı. İran’ın bölgesel üslere yönelik tehditlerinin ardından, zorunlu olmayan personelin yeniden konuşlandırılmasının “zayıflık değil, ihtiyatlı kuvvet sakınımı” stratejisinin parçası olduğu belirtildi.

“ABD’nin saldırısı yakın olabilir” iddiası

Reuters’a konuşan Batılı bir askeri yetkili, bölgede tüm işaretlerin ABD’nin olası bir askeri müdahalesine işaret ettiğini savundu. Yetkili, Washington yönetiminin öngörülemezliği bilinçli bir strateji olarak kullandığını da dile getirdi.

24 saat içinde müdahale ihtimali

İki Avrupalı yetkili, ABD’nin önümüzdeki 24 saat içinde askeri bir adım atabileceğini öne sürerken, İsrailli bir yetkili de Trump yönetiminin müdahale kararı almış gibi göründüğünü, ancak kapsam ve zamanlamanın henüz netleşmediğini ifade etti.

İran’da iç karışıklık alarmı

Reuters kaynaklı bilgilere göre, İran yönetimi ülkede son dönemde yaşanan ve “en ciddi iç karışıklıklardan biri” olarak nitelendirilen protesto dalgasını bastırmaya çalışıyor. Bu süreçte Tahran yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümet karşıtı göstericiler lehine müdahale tehdidini engellemeye yönelik hamleler yaptığı belirtiliyor.