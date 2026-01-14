Cumhurbaşkanlığı tarafından 14 Ocak 2026 tarihli ve 33137 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yeni yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve ilanlar yer aldı. Yönetmeliklerde; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar yer aldı. 11 adet Anayasa Mahkemesi kararı göze çarptı.

