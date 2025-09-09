Son Mühür- Kılıç, geçtiğimiz sezon boyunca canlandırdığı karakter üzerinden sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. “Metres” söylemleriyle hedef alınan oyuncu, bu durumdan rahatsızlığını daha önce açıkça dile getirmişti.

"Sizin adınıza utanıyorum"

Oyuncu, kendisine ve yakın çevresine yönelen olumsuz mesajlardan bunaldığını belirterek, “Ülkemin gündeminde bunca şey olurken böyle bir paylaşım yapmak beni üzüyor ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız. Sizin adınıza ben utanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Setten pastayla uğurlandı

Yeni sezon öncesinde ekip arkadaşlarıyla vedalaşan Mine Kılıç, sette pastalar eşliğinde uğurlandı. Oyuncunun ayrılığı, dizi ekibi için samimi anlarla noktalandı.

Sosyal medyada tepkiler sert olmuştu

Kılıç’ın diziden ayrılma haberi, izleyiciler tarafından farklı tepkilerle karşılandı. Sosyal medyada “Helvasını kavursaydınız”, “Haydi metres yallah”, “Kurtulduk” ve “İnşallah daha kötüsü gelmez” gibi yorumlar öne çıktı. İzleyici kitlesinin büyük bir bölümünün ayrılığı memnuniyetle karşıladığı görüldü.

Yeni sezon Mine’siz başlayacak

Uzak Şehir dizisi, yeni sezonda Mine Kılıç olmadan yoluna devam edecek. Yapım ekibi, oyuncunun ayrılığının ardından dizinin senaryosunda yeni düzenlemelere gidiyor.