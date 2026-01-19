Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, okuma yazma güçlüğü yaşayan çocukların gelişimine destek sağlamak amacıyla yürüttüğü Renkli Harfler Projesi kapsamında kitap temelli atölye çalışması düzenledi. Etkinlik, gönüllü üniversite öğrencilerinin katkısıyla gerçekleştirildi.Atölyede Gümüş Patenler kitabı merkeze alındı. Hikâye anlatımı ve drama temelli uygulamalarla çocukların metinle bağ kurması amaçlandı.

Proje akademi ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje; İzmir’de okuma yazma güçlüğü yaşayan çocukların becerilerini geliştirmek, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan üniversite öğrencilerine mesleki deneyim kazandırmak hedefiyle başlatıldı.

Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla oluşturulan proje; okuma yazma atölyeleri, sosyal etkinlikler ve ebeveyn destek çalışmalarıyla sürdürüldü.

Hikâye drama ve bedensel farkındalıkla işlendi

Atölye kapsamında çocukların hikâyedeki kavramlar, karakterler ve değerler üzerine düşünmesi sağlandı. Okunan ve dinlenen metnin bedensel ve duygusal farkındalık yoluyla deneyimlenmesi amaçlandı. “Don–buz” oyunu ile çeşitli bedensel farkındalık uygulamaları etkinlik programında yer aldı. Çocukların hikâye ile kurduğu bağın güçlendirilmesi hedeflendi.

Buz pisti etkinliğiyle deneyim alanı oluşturuldu

Kitap temelli atölyenin ardından buz pisti etkinliği düzenlendi. Bu uygulama ile atölyede ele alınan hikâye teması deneyimsel bir öğrenme alanına taşındı. Etkinlik kapsamında, çocukların kitaplarda karşılaştıkları anlatıların yalnızca okuma eylemiyle sınırlı kalmaması, farklı mekân ve deneyimlerle desteklenmesi amaçlandı.

Okuma kültürüne erken yaşta katkı

Program ile çocukların kitaplara ilgisinin artırılması, kütüphanelerle kurulan ilişkinin güçlendirilmesi ve okuma kültürünün erken yaşta desteklenmesi hedeflendi.