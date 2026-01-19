İzmir’in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İki otomobilin kavşak noktasında çarpışmasıyla kontrolünü kaybeden araçlardan biri ancak elektrik direğine vurarak durabilirken, kazada bir çocuk yaralandı.

Kavşak kesişiminde şiddetli çarpışma

Olay, Bayındır’ın işlek güzergahlarından biri olan Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Sokullu Sokak’ın birleştiği noktada, dün gece saat 21.00 sularında gerçekleşti. Alınan verilere göre, seyir halindeki 35 AGZ 221 plakalı araç ile 35 BAD 562 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Darbenin etkisiyle savrulan 35 BAD 562 plakalı otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak ancak bir elektrik direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

Küçük çocuk facianın eşiğinden döndü

Kazanın en üzücü haberi ise araç içerisinde bulunan küçük bir kız çocuğundan geldi. Çarpışmanın ve savrulmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan küçük kız, ailesine ve çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

Emniyet güçleri inceleme başlattı

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Elektrik direğine çarpan aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı normale döndü. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kazanın oluş şekli ve kusur paylarını belirlemek amacıyla olay yerinde teknik incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı tahkikatın devam ettiği bildirildi.

