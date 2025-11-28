Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı tarafından düzenlenen “Flamenko Gitar” dinletisi, öğrenciler ve sanatseverleri bir araya getirdi. Konservatuvar Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen programda dinleyiciler, flamenkonun güçlü tınılarıyla müzikal bir yolculuğa çıktı.

Sahne Mertan Altay’ın

Dinletide flamenko gitar sanatçısı Mertan Altay sahne aldı. Repertuvarında yer alan klasik flamenko eserlerini seslendiren Altay, performansıyla salondan büyük beğeni topladı. Programın bazı bölümlerinde Öğr. Gör. Halil İbrahim Yüksel’in gitarla eşlik etmesi dinletiye farklı bir zenginlik kattı.

Evrensel müziğe vurgu

Etkinliğin hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Öğr. Gör. Halil İbrahim Yüksel, Türk Musiki Sanatı dersinin farklı bölümlerden öğrencilere açık bir havuz dersi olduğunu hatırlattı. Yüksel, flamenko dinletisini Türk ve Batı müziği enstrümanlarını bir araya getirerek öğrencilerin estetik algısını güçlendirmek ve müzikte evrensel bakış açısını geliştirmek amacıyla planladıklarını belirtti.

Flamenkonun kökenleri anlatıldı

Yaklaşık 15 yıldır gitarla ilgilendiğini dile getiren Mertan Altay, flamenkoyla tanışma sürecini bir festival deneyimiyle başladığını anlattı. Flamenkonun Endülüs çingenelerine dayanan tarihine değinen Altay, soleá, bulería ve taranta gibi flamenko formları hakkında da dinleyicilere bilgi verdi.

Farklı coğrafyalar aynı sahnede

Dinletide, flamenko repertuvarının yanı sıra Erol Sayan’ın “Geçsin Günler Haftalar” ve Cenap Muhittin Kozanoğlu’nun “Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor” eserlerine de değinilerek, müziğin farklı kültürlerdeki ortak dili vurgulandı. Program, yoğun alkışlar eşliğinde sona erdi.