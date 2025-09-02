Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri için kampüse gelen öğrencileri yalnız bırakmadı. Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilen kayıtlar sırasında Rektör Budak, dereceyle EÜ’ye yerleşen Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Ersapmaz, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Ömer Gökmen, Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık öğrencisi Hazal Işık ve Psikoloji Bölümü öğrencisi Gamze Bıyık’ın kayıtlarını yaptı, kimlik kartlarını teslim etti.

Yüksek doluluk oranı

YKS-2025 yerleştirme sonuçlarına göre EÜ programlarına bu yıl toplam 7 bin 549 öğrenci yerleşti. Bunların 4 bin 245’i lisans, 3 bin 304’ü ön lisans programlarına kayıt yaptırdı. Lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,67, ön lisans programlarının ise yüzde 99,87 olurken, genel doluluk oranı yüzde 99,76 olarak gerçekleşti. 225 kontenjan ayrılan okul birincisi yerleştirmelerinde 151 öğrenci EÜ’ye yerleşti.

Rektör Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı, uluslararası normlara uygun bir araştırma üniversitesi olarak yüksek puanlı öğrencilerin tercihlerinde yine üst sıralarda yer aldık. Amacımız öğrencilerimizin iyi bir eğitim alarak nitelikli, donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak” dedi.

Öğrenciler duygularını paylaştı

Zeynep Ersapmaz (Tıp Fakültesi): “Dört yıllık emeğimin karşılığını aldım. Birinci tercihim olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.”

Ömer Gökmen (Türkçe Öğretmenliği): “Egeli olmak bir imtiyaz. Ege, beni en sonunda kendi bünyesine kattı. Beklentim her zaman aydınlık bir gelecek.”

Hazal Işık (Almanca Mütercim ve Tercümanlık): “Böyle köklü bir üniversitede eğitim göreceğim için mutluyum. Güzel bir üniversite dönemi geçirmek istiyorum.”