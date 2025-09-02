Ege’nin 2. Lig ve 3. Lig’den 8 temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda yarın sahaya çıkacak. 3. Lig ekipleri, hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarını kupada oynayacak.

İlk turda eleme sistemi

Kupada 1. Tur maçlarında takımlar, rakiplerini normal sürede mağlup etmeleri veya beraberlik halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla yenmeleri durumunda bir üst tura yükselecek.

Ege temsilcilerinin maç programı

15.00: Aliağa FK – İnegöl Kafkasspor

15.00: Alanya 1221 – Muğlaspor

15.00: Edirnespor – Somaspor

15.00: Kestel Çilekspor – Uşakspor

19.00: Bornova 1877 – Afyonspor

19.00: Denizli İdmanyurdu – Nazillispor

19.00: Fethiyespor – Söke 1970 Spora