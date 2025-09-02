Ege’nin 2. Lig ve 3. Lig’den 8 temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda yarın sahaya çıkacak. 3. Lig ekipleri, hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarını kupada oynayacak.
İlk turda eleme sistemi
Kupada 1. Tur maçlarında takımlar, rakiplerini normal sürede mağlup etmeleri veya beraberlik halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla yenmeleri durumunda bir üst tura yükselecek.
Ege temsilcilerinin maç programı
-
15.00: Aliağa FK – İnegöl Kafkasspor
-
15.00: Alanya 1221 – Muğlaspor
-
15.00: Edirnespor – Somaspor
-
15.00: Kestel Çilekspor – Uşakspor
-
19.00: Bornova 1877 – Afyonspor
-
19.00: Denizli İdmanyurdu – Nazillispor
-
19.00: Fethiyespor – Söke 1970 Spora
Kaynak: DHA