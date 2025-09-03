Son Mühür- Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugüne kadar sosyal medyadaki reklam tekliflerine temkinli yaklaşmasıyla biliniyordu.

Instagram’da 13,7 milyon takipçisi bulunmasına rağmen ticari iş birliklerine sıcak bakmayan Evcen, bu kez şaşırtıcı bir karar aldı.

41 milyon TL'lik iş birliği

Hürriyet’in haberine göre; Evcen, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 1 milyon dolarlık (yaklaşık 41 milyon TL) dev bir sözleşmeye imza attı.

3 ay boyunca markanın yüzü olacak

Evcen, iş birliği kapsamında 3 ay boyunca markanın yüzü olacak. Bu süreçte sosyal medya hesaplarından eğlenceli içerikler paylaşarak hem hayranlarına ulaşacak hem de markanın tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacak.

Boşanacakları konuşuldu

Son dönemde Evcen ve eşi Burak Özçivit hakkında boşanma iddiaları magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Evcen, bu söylentileri kesin bir dille yalanlayarak, mutlu evliliklerini sürdürdüklerini belirtmişti.