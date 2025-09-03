Son Mühür- Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Sabancı, 2018 yılında kısa süreli ilişki yaşadığı Çinli model Jocelyn Chew ile yeniden bir araya geldi. Hatta Chew ile görüşmelerin, Erçel ile birlikte olunan dönemde de sürdüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bazı yorumlarda, buluşmaların Bocelli konseri günlerine kadar uzandığı öne sürüldü.

Bodrum iddiası

Daha da ileri giden söylentilerde, Sabancı’nın Chew ile Bodrum’da tatilde olduğu iddia edildi. Hakan Sabancı’nın arkadaşlarıyla eğlenirken kameralara gülümseyen halleri dikkat çekerken, Erçel’in kameralara oldukça moralsiz yansıması “ihanet” ihtimalini güçlendirdi.

Jocelyn Chew’den net açıklama

Gündeme gelen iddiaların ardından Jocelyn Chew sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan model, söylentileri kesin bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı:



“Bundan daha uzak bir şey olamaz. Lütfen bu anlatıyla beni rahatsız etmeyi bırakın. Hiçbir şeyden bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir alakam yok.”

Sabancı’nın geçmiş ilişkisi yeniden gündemde

2018’de Sabancı ile kısa süreli birliktelik yaşayan Chew, o dönemde Kapadokya tatiliyle gündeme gelmişti. Yıllar sonra adı tekrar aynı şekilde gündeme gelen model, yaptığı açıklama ile söylentilerin önünü kesmeye çalıştı.