Son Mühür / Yiğit Uzun - Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kurul birçok farklı sektörde gerçekleşen devralma, birleşme ve ortak girişim işlemlerine onay verdi.

Havacılıktan güvenliğe, kozmetikten enerjiye geniş yelpazede kararlar

Kurul, Kestrel Aircraft Funding Limited grubuna bağlı şirketlerin mülkiyetinde bulunan beş uçağın, Castlelake L.P. tarafından devralınmasına izin verdi. Uçaklardan birinin Türkiye’de tescilli olduğu, diğerlerinin ise farklı ülkelerde kayıtlı bulunduğu belirtildi.

Pronet Güvenlik’te kontrol değişti

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ve Alp Saul’un ortak kontrolündeki Proteger Luxembourg S.a.r.l ile iştiraklerinin sahip olduğu Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolü, Alp Saul’un kontrol ettiği Big Properties B.V. tarafından devralındı.

Marcolin artık VSP Optical Group’un kontrolünde

Gözlük üreticisi Marcolin S.p.A’nın tek kontrolü VSP Optical Group Inc.’e geçti.

Natura&Co UK Holdings’in yeni sahibi Michael A. Reinstein

Natura Cosmeticos S.A. kontrolündeki Natura&Co UK Holdings Limited’in tek kontrolü, Avon International Limited aracılığıyla Michael A. Reinstein tarafından devralındı.

Turkuaz Kimya’da hisse devri onaylandı

Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin belli orandaki hisselerinin Vidara S.A. tarafından devralınmasına onay verildi.

Temasek ve Brookfield, Luminace üzerinde ortak kontrol sağladı

Temasek Holdings (Private) Limited’in iştirakleri Whitecap Investments Pte. Ltd. ve Robson Investments Pte. Ltd. aracılığıyla, Brookfield Corporation’ın kontrolündeki Luminace Holdings LLC’nin hisselerinin bir kısmı devralındı. Böylece Luminace üzerinde iki dev yatırım şirketi ortak kontrol sahibi oldu.

Schneider Electric, İsveçli Crosser Technologies’i bünyesine kattı

Schneider Electric SE, iştiraki AVEVA Inc. üzerinden Crosser Technologies AB’nin tüm hisselerini devralarak şirket üzerinde tam kontrol sağladı.

Saueressıg devralması rekabet açısından işlem sayılmadı

Saueressıg Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Bünyamin Özyan tarafından devralınması işleminin, mevzuat açısından bir “devralma” olarak değerlendirilmediği açıklandı.

RightShip’te yeni ortak girişim

RightShip Group Pte. Ltd. üzerinde BHP Group Limited, Cargill Incorporated, Rio Tinto Limited ve Permira Holdings Limited tarafından ortak girişim kurulması onaylandı.

Oji Holdings, Gamma (Fiber) Holdings Three GmbH’i devraldı

Gamma (Fiber) Holdings Three GmbH’in hisselerinin tamamı Japon Oji Holdings Corporation tarafından satın alındı.

Toyota ve LG Energy’den batarya ortaklığı

Toyota Tsusho America Inc. ile LG Energy Solution Michigan Inc., Green Metals Battery Innovations LLC adlı ortak girişim şirketini kurmak üzere onay aldı.

Vantage Data Centers’ta kontrol devri

Sunstone Investment Pte. Ltd., Platinum Globe A 2013 RSC Limited ve DigitalBridge Group Inc. tarafından Vantage Data Centers APAC Holdings Pte. Ltd’nin ortak kontrolünün devralınması işlemine onay verildi.

Savunma sanayinde Suudi Arabistan ortaklığı

Sofon Industries Company ve ST Engineering Marine Ltd., Suudi Arabistan’da Sofon MRO Company unvanlı bir ortak girişim şirketi kurmak için Rekabet Kurulu’ndan onay aldı.